Злоумышленник совместно с неустановленными лицами оформил фиктивный трудовой договор и договор аренды, не планируя возвращать взятый автомобиль...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Братеево задержали подозреваемого в мошенничестве.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился 39-летний житель столицы. Заявитель сообщил, что передал свой автомобиль марки «Тойота Камри» стоимостью 1,5 млн рублей в аренду мужчине, который планировал найти работу водителя. Арендатор нашел подходящую вакансию, встретился в офисе компании на улице Борисовские пруды с работодателем, где его попросили на некоторое время оставить транспортное средство в офисе якобы для дезинфекции и прохождения технического осмотра. Ничего не подозревающий мужчина отдал машину, а спустя некоторое время владелец транспортного средства по спутниковому оборудованию, установленному в автомобиле, определил, что его иномарка уже находится на территории Московской области, и незамедлительно обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Братиславской улице задержали подозреваемого – неработающего 33-летнего москвича.Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленными лицами оформил фиктивный трудовой договор и договор аренды, а взятый автомобиль возвращать обратно не собирался. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время установлена причастность задержанного еще к одному аналогичному эпизоду мошенничества. Материальный ущерб в этом случае также составил 1,5 млн рублей.Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22