Фигурант похитил вещи, оставленные посетительницей в коридоре.

19 октября в ОМВД России по Камешковскому району обратилась 35-летняя местная жительница, сообщившая о хищении имущества в одном из медицинских учреждений. Прибывшим сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что отправилась на прием, оставив в коридоре свою куртку. Вернувшись, одежду женщина не обнаружила.Причиненный ущерб превысил 9 000 рублей.Полицейские опросили возможных очевидцев хищения, а также проанализировали записи с камер видеонаблюдения. В результате личность предполагаемого злоумышленника, а также возможный маршрут его передвижения были установлены.Подозреваемого, 29-летнего местного жителя, задержали на территории города Владимира в этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками ОМВД России по Камешковскому району при содействии коллег из УМВД России по городу Владимиру.Установлено, что фигурант воспользовался моментом, когда потерпевшая оставила куртку без присмотра, и похитил её, полагая, что в карманах могут быть деньги или что-то ценное.Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).Похищенное имущество возвращено владелице.