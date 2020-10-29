Кремлю нужно вынести уроки из белорусских событий. Политтехнолог Владимир Перевозчиков уверен: Запад готовит для России аналогичный сценарий.

Кремлю нужно вынести уроки из белорусских событий. Политтехнолог Владимир Перевозчиков уверен: Запад готовит для России аналогичный сценарий.Несмотря на почти трехмесячное давление оппозиции, Александр Лукашенко удержался в президентском кресле. Теперь белорусский сценарий попробуют реализовать в России, предупреждает Перевозчиков.Он сравнил бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую с блогером Алексеем Навальным. Запад тепло принял обоих, они встречались с высокопоставленными политиками, в том числе канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Запад не будет дожидаться президентских выборов, а попробует раскачать ситуацию в России во время думской кампании в 2021 году, считает Перевозчиков. "Параллели очевидны. И технологии очевидны. Они повторяются", – сказал эксперт в эфире радио "Комсомольской правде".Ранее Светлана Тихановская потребовала от Александра Лукашенко объявить об отставке до 26 октября и пригрозила начать общенациональную забастовку. Власти не пошли на поводу у оппозиции.В понедельник, 26 октября, некоторые предприятия в Минске приостановили работу. На нескольких заводах отказались выходить на смену. Но всеобщей стачки оппозиции добиться не удалось.В МВД Белоруссии пригрозили стрелять по демонстрантам боевыми патронами. В ведомстве заявили, что протесты стали радикальнее.Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа после переизбрания Александра Лукашенко на шестой срок. Светлана Тихановская уехала в Литву. Она встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.Россия предостерегла Запад от вмешательства в дела Белоруссии. Москва выделила Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов. В сентябре страны провели военные учения "Славянское братство".