Утверждать План приватизации будут депутаты Заксобрания регоина.

29 октября на заседании Заксобрания Владимирской области депутаты в двух чтениях приняли закон о приватизации госимущества. Главное изменение заключается в том, что утверждать План приватизации теперь будут народные избранники. Напомним, что на днях члены Общественной палаты региона просили сделать процессДепутатский законопроект получил положительное заключение Счётной палаты Владимирской области. Обсуждение вопроса заняло полтора часа. К мнению администрации Владимирской области, которая просила перенести рассмотрение проекта на ноябрь, парламентарии не прислушались. В результате, «За» проголосовали 23 депутата. «Против» - десять человек. Один – воздержался.Интересно, что схожий закон действует Нижегородской, Курганской, Амурской, Астраханской, Липецкой, Мурманской, Брянской, Саратовской, Томской областях, в Камчатском крае, республиках Крым и Дагестан.