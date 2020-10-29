Перевозчики считают, что стоимость проезда в общественном транспорте занижена на 10-15 рублей.

Перевозчики считают, что стоимость проезда в общественном транспорте занижена на 10-15 рублей.По из расчетам нынешняя стоимость билета на одну поездку (24 рубля в автобусах и 23 рубля в троллейбусах) давно устарела. Плюс из-за самоизоляции они недополучили значительную часть выручки.Напомним, что повышать тариф можно не чаще, чем раз в год. И в последний раз тариф повышался в июле прошлого года. То есть цену можно скорректировать в любой момент.По заверениям мэрии областного центра, этого не будут делать по крайней мере до конца года. Что будет дальше и насколько именно подорожает проезд - пока под вопросом.