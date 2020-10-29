Главная задача – привлечь горожан к экологичному образу жизни.

В апреле текущего года регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Хартия» начал создавать условия для раздельного сбора мусора. Первыми специальные контейнеры появились в Александровском районе.Однако, только установка оранжевых ёмкостей желаемого эффекта не даст. Необходимо воспитывать культуру обращения с ТКО, информировать граждан, приобщать к современным тенденциям, проводить экологические акции и мероприятия.В том числе для этих целей 3 ноября региональный оператор откроет в Александрове первый во Владимирской области экологический центр. Здесь детям и взрослым расскажут о переработке отходов, их видах и о деятельности кампании по сортировке и утилизации мусора.Лекции дополнят видеороликами с сортировочных комплексов ООО «Хартия». Для молодого поколения компания планирует проводить тематические мероприятия, мастер классы и викторины.Главная задача экоцентра – привлечь горожан к экологичному образу жизни.