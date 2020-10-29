Областной театр драмы, в котором сейчас планируется ремонт после масштабного пожара, может рассчитывать на поддержку из федерального бюджета. Об этом заявил на своей странице в соцсетях

Областной театр драмы, в котором сейчас планируется ремонт после масштабного пожара, может рассчитывать на поддержку из федерального бюджета. Об этом заявил на своей странице в соцсетях губернатор региона Владимир Сипягин. Такое решение было озвучено на встрече в ВКС-формате с министром культуры Ольгой Любимовой и ее замом Ольгой Яриловой. Помимо поддержки областного театра драмы речь зашла