Российский метеоролог, ведущий специалист центра Фобос Евгений Тишковец ожидает, что в начале ноября Москву ждет сухая погода с марсианской пылью. Всему виной – антициклоны. По словам ..

Российский метеоролог, ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец ожидает, что в начале ноября Москву ждет сухая погода с "марсианской пылью". Всему виной – антициклоны.По словам Тишковца, в ноябре выпадет необыкновенно мало осадков. Эксперт отметил, что в дневное время суток сохранится положительная температура, но по ночам будет холодно. В столице не ожидают не только дождя, но и снега: метеоролог считает, что зимние осадки выпадут в городе, в лучшем случае – в конце месяца, сообщает .