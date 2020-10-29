СКБ-банк запустил сервис удаленной идентификации и возможность открытия счета с помощью Единой биометрической системы в мобильном приложении «СКБ Онлайн» для владельцев устройств на базе

СКБ-банк запустил сервис удаленной идентификации и возможность открытия счета с помощью Единой биометрической системы в мобильном приложении «СКБ Онлайн» для владельцев устройств на базе iOS. Ранее эта функция была доступна только пользователям устройств на базе Android. Банковское приложение интегрировано с программой «Биометрия» компании «Ростелеком», которое позволяет стать клиентом банка не выходя из дома. Любой гражданин,