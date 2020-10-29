Сергей Собянин сделал ряд заявлений о ситуации с коронавирусом в Москве. Высказывания мэра столицы внушают оптимизм.

Сергей Собянин сделал ряд заявлений о ситуации с коронавирусом в Москве. Высказывания мэра столицы внушают оптимизм.Так, Сергей Собянин сообщил, что в Москве эпидобстановка стабилизировалась. С каждым днем фиксируется все больше случаев выздоровления от COVID-19. За последние сутки в столице коронавирус выявили у 4,9 тысячи человек.Мэр Москвы дал понять, что ужесточение мер безопасности не предвидится. Например, учащихся не собираются держать дома несколько месяцев. Их отправят в школы при первой возможности, пообещал Собянин.Кроме того, по словам градоначальника, в ноябре-декабре в столичные клиники поступят большие партии вакцины от коронавируса. Записываться на прививку можно уже через несколько недель.Что касается комендантского часа, который вводят во многих европейских городах, то эта мера популистская, считает Собянин. Мэр заметил, что вирус распространяется именно днем, ночью же людей на улице гораздо меньше.Напомним, за все время в столице было выявлено 413 928 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от COVID-19 303 831 человек, скончались – 6 644. Антирекорд по количеству заразившихся в день был зафиксирован 7 мая 2020 года – 6 703.