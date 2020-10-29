И федеральный центр окажет поддержку региону по самым проблемным вопросам культурной сферы - от реставрации памятников до ремонта театра.

И федеральный центр окажет поддержку региону по самым проблемным вопросам культурной сферы - от реставрации памятников до ремонта театра.Об этом сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин.Он назвал ряд обещанных региону мер поддержки итогами "... моей сегодняшней встречи в ВКС-формате с министром культуры Ольгой Любимовой и её заместителем Ольгой Яриловой".В результате Суздаль станет новогодней столицей России зимой 2023-2024 гг. и обретёт модернизированную библиотеку. Напомним, что 5 лет назад .Проект реновации усадьбы Владимира Зворыкина в Муроме и вопрос о капремонте зрительного зала областной филармонии будут рассмотрены Минкультом РФ в приоритетном порядке., а также муниципальные детские школы искусств в вопросах ремонта могут рассчитывать на федеральную поддержку.На уникальном в Юрьев-Польском начнутся восстановительные работы.А областные проекты "Бюро Аполлона" и Всероссийский форум волонтеров культуры во Владимирской области, посвящённый 800-летию Александра Невского, одобрены в Москве.