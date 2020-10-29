Сотрудники Роспотребнадзора нашли у российских летучих мышей несколько коронавирусов. Установить их типы пока не удалось. Вместе с ними у животных был обнаружен целый ряд обычных вирусов. ..

Сотрудники Роспотребнадзора нашли у российских летучих мышей несколько коронавирусов. Установить их типы пока не удалось.Вместе с ними у животных был обнаружен целый ряд обычных вирусов. Ведомство планирует изучить этих животных в течение ближайших двух лет. Однако представители госоргана подчеркнули, что несмотря на наличие вирусов, летучие мыши представляют для человека не большую опасность, чем лиса, ёж и другие звери, способные переносить опасные для людей болезни, сообщает телеканал "".