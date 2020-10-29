Посол Украины при Европейском союзе Николай Точицкий предупредил о последствиях решения Конституционного суда страны, согласно которому результаты местных выборов могут быть заблокированы. Дипломат направил письмо вице-премьеру по евроинеграции Ольге Стефанишиной.

Посол Украины при Европейском союзе Николай Точицкий предупредил о последствиях решения Конституционного суда страны, согласно которому результаты местных выборов могут быть заблокированы. Дипломат направил письмо вице-премьеру по евроинеграции Ольге Стефанишиной.Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил основные полномочия Национальной комиссии по предотвращению коррупции. Также признана противоречащей закону уголовная ответственность за недостоверное декларирование доходов.Кроме того, сообщает газета "Европейская правда", Конституционный суд признал недействительными решения о проверке электронных деклараций чиновников. Доступ в Единый реестр деклараций был закрыт.Точицкий предупреждает: решение суда блокирует назначение победителей местных выборов на должности. Из-за этого Еврокомиссия может рассмотреть вопрос о приостановке действия безвизового режима с Украиной, говорится в письме дипломата. Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины.Местные выборы прошли 25 октября. Украинцы выбирали мэров и депутатов региональных законодательных собраний. Проголосовали 37% избирателей.Для партии Владимира Зеленского "Слуга народа" результат неутешительный. В крупных городах ее представители потерпели поражение.В лучшем случае соратники главы государства оказались на третьем месте. Положение "слуг" спасли лишь результаты в регионах Центральной Украины.Евросоюз предоставил безвизовый режим Украине в июне 2017 года. Но особых преимуществ граждане Незалежной не получили. Просто так уехать жить или учиться в ЕС не получится: в Европе они могут находиться не более 90 дней.