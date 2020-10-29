В Меленковском районе газифицировали 4 деревни. «Газпром газораспределение Владимир» вел в эксплуатацию межпоселковый газопровод деревень Большой и Малый Санчур, Муратово, Окшово. Его

В Меленковском районе газифицировали 4 деревни. «Газпром газораспределение Владимир» вел в эксплуатацию межпоселковый газопровод деревень Большой и Малый Санчур, Муратово, Окшово. Его протяженность составляет 14,2 км. Благодаря этому в районе газифицировали 230 домовладений. На отопление природным газом будут переведены Дом культуры в деревне Малый Санчур и фельдшерско-акушерский пункт в деревне Окшово. В будущем ввод в