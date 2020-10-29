В Александрове присяжные признали местного жителя виновным в убийстве. Трагедия произошла в Новый год. Расследовал это уголовное дело следственный комитет региона. Следователи установили,

В Александрове присяжные признали местного жителя виновным в убийстве. Трагедия произошла в Новый год. Расследовал это уголовное дело следственный комитет региона. Следователи установили, что обвиняемый и его знакомый поссорились в канун Нового года в кафе. Конфликт между мужчинами произошел 31 декабря 2018 года. Обвиняемый нанес 28-летнему мужчине удар ножом в правую руку. Раненный пострадавший выбежал