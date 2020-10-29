Она в этот момент переходила дорогу не по пешеходному переходу.

Она в этот момент переходила дорогу не по пешеходному переходу.По предварительной информации полиции, пешеход - женщина 1943 года рождения, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По каким-то причинам 40-летний водитель тяжёлой техники не заметил её, совершил наезд и протащил несколько десятков метров. В настоящий момент движение на этом участке затруднено - устанавливаются все обстоятельства трагедии.(Фото Романа Комова, фото и видеоVK"Типичный Владимир" и "Инцидент Владимир")