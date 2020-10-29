В Государственной думе предложили новую систему начисления выплат пожилым. Пенсии в России могут в будущем получать по рангам.
В Государственной думе предложили новую систему начисления выплат пожилым. Пенсии в России могут в будущем получать "по рангам".
С инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. Также он предложил возобновить отчисления работников с зарплаты в счет будущей пенсии.
Парламентарий отметил, что нынешняя система вызывает путаницу у россиян. Начисление выплат по рангам устранит эту проблему. Минимальная пенсия будет первого ранга, повышенная – второго и так далее.
Принадлежность россиянина к тому или иному рангу будет определяться на основе списка. Человек будет знать, что при достижении определенного ранга, у него включается то же, что сейчас относится к коэффициенту.
Калашников порекомендовал индексировать по новой системе. При этом перерасчет не будет происходить для всех одновременно. Фонд будет ориентироваться на экономическую ситуацию.
Парламентарий также предложил перенять положительный опыт СССР, где люди платили 1% от зарплаты в счет будущей пенсии. Таким образом сами сотрудники смогут контролировать размер своих выплат.
Ранее в Счетной палате . Выяснилось, что несмотря на ежегодную индексацию, многие пожилые люди либо не получают прибавку, либо она слишком мала.