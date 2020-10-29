Аналитики популярного сервиса путешествий составили рейтинг городов России с самыми дешевыми авиаперелетами. Для этого они изучили цены на авиабилеты с вылетами с 1 сентября до 30 ..

Аналитики популярного сервиса путешествий составили рейтинг городов России с самыми дешевыми авиаперелетами. Для этого они изучили цены на авиабилеты с вылетами с 1 сентября до 30 ноября.Выяснилось, что самым дешевым среди "миллионников" стал Волгоград: туда можно долететь, в среднем – за 4896 рублей. На втором месте оказался соседний Ростов-на-Дону: туда можно найти билеты стоимостью до пяти тысяч рублей. Бронза досталась Казани, четвертое место – Воронежу, а пятёрку лидеров замыкает Санкт-Петербург, сообщает