На его строительство было направлено почти 40 миллионов рублей, больше 30-ти из которых- из областного бюджета.

В Коврове открылся современный многофункциональный спорткомплекс "Молодежный" для сдачи норм ГТО. На его строительство было направлено почти 40 миллионов рублей, больше 30-ти из которых- из областного бюджета. Так реализуется региональный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Новый комплекс "Готов к труду и обороне" позволит желающим качественнее подготовиться к сдаче норм. Площадка подойдет для всех. Одновременно там могут заниматься 110 человек. Есть волейбольная и баскетбольная зоны, футбольное поле, теннисный корт, тренажеры для воркаута и силовых упражнений.