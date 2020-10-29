Росстат обнародовал результат анализа цен на продукты в России за неделю. Наиболее заметно подорожали сахар и подсолнечное масло.

Росстат обнародовал результат анализа цен на продукты в России за неделю. Наиболее заметно подорожали сахар и подсолнечное масло.Так, сахарный песок прибавил в цене 5% в 23 регионах России. Больше всего он подорожал в Мурманской области и Республике Северная Осетия – Алания – на 10 и 9,5%.Аналогичная ситуация и с подсолнечным маслом. Его стоимость в среднем увеличилась на 3% сразу в 24 регионах. Но есть регионы и с максимальным подорожанием этого продукта. Больше всего не повезло Дагестану – 9,3%, Карачаево-Черкесии – 8,6% и Псковской области – 8,4%.Оглашены цены и на другие продукты. Так, среди подорожавших товаров куриные яйца, куриное мясо, черный чай, сухие молочные смеси, конфеты, хлеб, сын, колбаса, сыр. Из овощей подорожали огурцы, картофель и помидоры.Напомним, ранее эксперты рассказали о ценах на продукты к Новому году. Они сообщили, какие именно из них подорожают. По словам специалистов, на ценообразование влияет не только курс валют, но и ситуация на мировом рынке в целом.Как писали "Дни.ру", россиян уже предупреждали о подорожании продуктов в осенний период. По словам экспертов, заметно изменится стоимость российского картофеля из-за целого ряда проблем у фермеров. Придержать может импортный ассортимент (картофель из Египта и Белоруссии), но лишь на некоторое время.