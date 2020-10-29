Водитель автобуса сообщил, что неизвестный мужчина разбил стекло перегородки салона, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки г. Москвы задержали 31-летнего мужчину по подозрению в вандализме.В ОМВД России по району Вешняки обратился водитель автобуса. Он сообщил, что неизвестный мужчина разбил стекло перегородки салона. Увидев совершенное противоправное деяние, водитель остановил автобус и попытался задержать гражданина, однако злоумышленнику удалось скрыться.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 31-летний приезжий. Со слов задержанного, находясь в общественном транспорте, он по телефону поругался с собеседником, после чего разозлился и нанес удар ногой по стеклу, в результате чего оно разбилось.По данному факту дознанием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73