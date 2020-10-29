Владимир Путин высоко оценил работу деятелей культуры в пандемию.

Владимир Путин высоко оценил работу деятелей культуры в пандемию. На заседании Совета по культуре и искусству Президент поблагодарил сотрудников музеев, библиотек, театров за то, что в условиях вынужденных ограничений они не только активно работали, но и предлагали новые форматы.Заседание длилось более двух часов. Поднимались очень важные проблемы, в том числе - о качестве реставрации на объектах культурного наследия. Глава государства согласился с тем, что в этой сфере нужны решения, которые ситуацию изменят кардинально. В работе Совета приняла участие и гендиректор Владимиро-Суздальского музея- заповедника. Она отметила, что вопросы сохранения памятников истории актуальны и для нашего региона.Светлана Мельникова, гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Я думаю, что все важные вопросы , которые были подготовлены к этому совету, онри будут обобщены и в письменной форме представлены Президенту. И Я абсолютно уверена , что очень много законодательных актов появятся в ближайшее время.