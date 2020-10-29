Опубликована концепция благоустройства территории.

29 октября в 14 часов стартовало итоговое обсуждение проекта благоустройства парка возле Дворца творчества юных. Проектировщики из бюро «Реформа» представили финальный вариант концепции.«Он подготовлен с учётом замечаний и предложений горожан», - сообщает пресс-служба мэрии Владимира.Обсуждение проходит наС результатами работы архитекторов можно познакомиться по ссылке: