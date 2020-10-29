На закупку медикаментов получено 52 млн рублей.

29 октября состоялся онлайн-брифинг, на котором обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация. Руководитель областного здравоохранения Елена Утёмова отметила, что из федерального бюджета выделено 52 млн рублей на покупку лекарств от коронавируса.«В аптеках возник временный дефицит противовирусных препаратов из-за проблем с маркировкой. Сейчас этот вопрос решён», - добавила главный врач области.Также она отметила, что госпитализация и интенсивная терапия ожидает только пациентов, у которых болезнь протекает в тяжёлой форме.На 29 октября в регионе занято 88% коек для инфицированных Covid-19, что противоречит информации, которую озвучили на днях владимирские фельдшеры. Напомним, что Росздравнадзор и региональный департамент проводят проверку высказываний медиков.К слову, Елена Утемова пояснила, что 23 октября группа фельдшеров закончила специализированное обучение. Это означает, что в ближайшее время в скорой помощи Владимира появятся новые бригады.Резюмировала своё выступление директор департамента информацией о скорой закупке компьютерного томографа в горбольницу №6.Добавим, что жители Владимирской области могут оставить своё обращение или жалобу на проблемы в сфере здравоохранения по бесплатному номеру горячей линии: 8-800-350-17-33.