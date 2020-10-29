Кроме этого, общественники хотят сделать процесс приватизации госимущества более прозрачным.
Члены Общественной(ОП) палаты Владимирской области на пленарном заседании обсудили с депутатами Законодательного собрания ряд вопросов, которые волнуют жителей региона. Первый - приватизация госимущества. Разговор зашёл о «ДСУ-3», «Владимиртеплогазе», «Владимирском карьероуправлении» и комбинате «Тепличный». Общественников интересовали последствия продажи активов.
«Сейчас эти предприятия работают стабильно. Мы опасаемся, что после смены владельца они придут к нулевой доходности, что может привести к их уничтожению», - отмечает депутат Александр Цыганский.
Региональный парламент подготовил проект закона, по которому Прогнозный план приватизации на ближайшие три года будет утверждаться народными избранниками. Если его утвердят, то предприятия, которые планируется продать, ограничат в совершении крупных сделок. Кроме этого, им запретят сокращать сотрудников, брать кредиты, выступать учредителями, выпускать ценные бумаги.
«Депутаты Законодательного Собрания внесли законопроект, в котором предлагают обсуждать и принимать программы приватизации открыто, публично», - резюмировал депутат.
Ещё один актуальный вопрос – завоз московского мусора в Петушинский район. Жители муниципалитета обратились в ОП за помощью. Решено создать рабочую группу, в которую войдут представители природоохранной прокуратуры, Минприроды и другие заинтересованные лица.
«В ближайшее время мы посетим территории, которые граничат с Подмосковьем, встретимся с жителями, экологическими активистами», - резюмировали в Общественной палате.