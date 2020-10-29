Кроме этого, общественники хотят сделать процесс приватизации госимущества более прозрачным.

Члены Общественной(ОП) палаты Владимирской области на пленарном заседании обсудили с депутатами Законодательного собрания ряд вопросов, которые волнуют жителей региона. Первый - приватизация госимущества. Разговор зашёл о «ДСУ-3», «Владимиртеплогазе», «Владимирском карьероуправлении» и комбинате «Тепличный». Общественников интересовали последствия продажи активов.«Сейчас эти предприятия работают стабильно. Мы опасаемся, что после смены владельца они придут к нулевой доходности, что может привести к их уничтожению», - отмечает депутат Александр Цыганский.Региональный парламент подготовил проект закона, по которому Прогнозный план приватизации на ближайшие три года будет утверждаться народными избранниками. Если его утвердят, то предприятия, которые планируется продать, ограничат в совершении крупных сделок. Кроме этого, им запретят сокращать сотрудников, брать кредиты, выступать учредителями, выпускать ценные бумаги.«Депутаты Законодательного Собрания внесли законопроект, в котором предлагают обсуждать и принимать программы приватизации открыто, публично», - резюмировал депутат.Ещё один актуальный вопрос – завоз московского мусора в Петушинский район. Жители муниципалитета обратились в ОП за помощью. Решено создать рабочую группу, в которую войдут представители природоохранной прокуратуры, Минприроды и другие заинтересованные лица.«В ближайшее время мы посетим территории, которые граничат с Подмосковьем, встретимся с жителями, экологическими активистами», - резюмировали в Общественной палате.