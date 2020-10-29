Около 360 представителей старшего поколения уже завершили профобучение или повысили квалификацию.

Порядка 360 пожилых людей во Владимирской области уже завершили профобучение или повысили квалификацию. Например, работники Муромского завода радиоизмерительных приборов, Завода имени В.А.Дегтярёва, предприятий «Ветеринарные препараты», «Мстёрский ювелир», «Александровские тепловые сети», «Красное Эхо», «Экспо Гласс», «Нетканные материалы», Ковровского центра социального обслуживания населения.20 социальных работников Ковровского центра социального обслуживания были направлены на обучение по профстандарту «Сиделка (помощник по уходу)» в связи с острой необходимостью в таких квалифицированных специалистах. Обучение проходило с использованием дистанционных образовательных технологий.Как сообщили в Департаменте труда и занятости населения Владимирской области, обучение проходит в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Пройти профессиональное обучение могут граждане старше 50 лет, предпенсионного возраста.В 2020 году на обучение выделено 11,2 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов.Реализация национальных проектов будет осуществляться до конца 2024 года. В течение этого времени ежегодно планируется обучать около 500 граждан старшего поколения.