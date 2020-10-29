Коллеги попросили Антона Сидорко представить доказательства плохой работы компании.

Заместитель председателя Заксобрания региона Антон Сидорко призвал депутатов поддержать инициативу с лишением ООО «Хартия» статуса регоператора по обращению с ТКО.Народный избранник считает, что компания некачественно выполняет свои обязанности. Якобы, в зону №1, Александровский и Петушинский районы, за которую отвечает «Хартия», свозятся отходы из соседней Московской области.«Не может ли ваше обращение носить заказной характер? Что мы должны поддержать. Слова? Где доказательства?», - спросил другой зампред регионального парламента Дмитрий Рожков.Председатель ЗакСобрания Владимир Киселев поинтересовался, кто будет выполнять обязанности регоператора до утверждения новой организации? Услышав ответ, что работать продолжит старый регоператор, он посоветовал не торопиться в принятии таких решений.Обращение Антона Сидорко приняли к сведению. Рассмотреть его депутаты готовы при наличии доказательств нарушения территориальной схемы обращения с ТКО.Напомним, что в ближайшее время Общественная палата Петушинский район. Члены ОП хотят взять с собой сотрудников природоохранной прокуратуры, экологов и встретиться с местными жителями.Добавим, что 3 ноября «Хартия» , который будет заниматься проблемами раздельного сбора мусора и не только.