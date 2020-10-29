В департаменте здравоохранения частично подтвердили жалобы фельдшеров, касающиеся оказания медицинской помощи в областном центре.

Ранее мы писали, что фельдшеры владимирской скорой жаловались в соцсетях на старших коллег, которые вынуждают их отказывать больным коронавирусом в госпитализации. Сотрудники заявляют, что, количество заявленных свободных коек, якобы, не соответствует действительности.Информацией заинтересовался Росздравнадзор, который намерен проверить изложенные факты. Между тем, редакция «АиФ - Владимир» направила в адрес администрации Владимирской области запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть слова медиков.Итак, по информации пресс-службы департамента здравоохранения, на 27 октября во Владимире было 93 свободных ковид-койки, а в целом по области – 158.«Кроме того, департамент начал ведомственную проверку изложенных сведений. О результатах и принятых мерах будет сообщено дополнительно», - отметил пресс-секретарь депздрава Андрей Трохин.В ведомстве частично подтвердили жалобы фельдшеров длительное, до полусуток, ожидание «скорой».«По данным главврача Скорой медицинской помощи Владимира Г.П. Жукова имеет место задержка в «приёме-передаче» вызовов СМП по неотложной помощи. В среднем до 7 часов. В первую очередь помощь оказывается пациентам, находящимся в экстренном состоянии и при угрозе жизни. Все задержки, которые были, - это вызовы к людям, не нуждающимся в экстренной медицинской помощи. Однако диспетчеры «скорой» их ежечасно мониторят. В случае ухудшения состояния пациента бригада медиков направляется на вызов незамедлительно», - подытожили в пресс-службе ведомства.Добавим, что 29 октября власти сообщили, что в регионе 45 коек для пациентов с Covid-19. А именно – 20 в ОКБ Владимира, 20 в Александровской районной больнице и 5 в Муромской больнице.«Таким образом, количество мест увеличилось до 1 173. Из них: 605 подключены к кислороду, 229 – к ИВЛ, 144 койки – реанимационные», - сообщает департамент здравоохранения региона.Добавим, что «АиФ - Владимир» продолжит следить за развитием ситуации. Мы обязательно обнародуем результаты проверок, которые проводят Росздравнадзор и департамент здравоохранения области. Следите за нашими публикациями.