В ходе церемонии победителям и призёрам конкурса будут вручены дипломы и ценные подарки.

Сегодня в областном Доме Дружбы состоится награждение победителей регионального конкурса «Отцовство – долг и дар». 20 человек из 11 муниципальных образований боролись за победу в номинациях: «Лучший отец, воспитывающий детей один», «Лучший отец, возглавляющий семейный детский дом или приемную семью», «Лучший многодетный отец» и «Лучший отец – общественный деятель».В ходе церемонии победителям и призёрам конкурса будут вручены дипломы и ценные подарки.(Фото: Pixabay)