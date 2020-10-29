Фирму привлекли к ответственности по статье за нарушение законодательства о рекламе.

ООО «Проректор» открыто размещал на своем сайте информацию рекламного характера о возможности приобрести за плату готовые дипломные, курсовые, контрольные работы, рефераты. Их выполняют команда авторов фирмы. Посетители сайта искали нужную работу по разным специальностям по поиску. Здесь же размещалась таблица стоимости готовых работ, реквизиты для оплаты услуг.Местный житель обжаловал действия ООО «Проректор» при оказании услуг в сфере подготовки, написания, публикации курсовых, дипломных и научных работ. Прокуратура города Владимира провела проверку.в отношении ООО «Проректор» возбуждено административное производство по ч. 1 ст.14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области привлекла фирму к административной ответственности, незаконная рекламная информация с сайта организации удалена.