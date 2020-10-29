Посетители сайта могли осуществить поиск дипломных и курсовых работ по разным специальностям. Там же содержалась таблица стоимости готовых работ, реквизиты для оплаты услуг.

Прокуратурой города Владимира проведена проверка по обращению местного жителя, который обжаловал действия ООО «Проректор» при оказании услуг в сфере подготовки, написания, публикации курсовых, дипломных и научных работ.Выявлен факт размещения на сайте ООО «Проректор» информации рекламного характера о возможности приобрести за плату готовые дипломные, курсовые, контрольные работы, рефераты, которые выполнены командой авторов ООО «Проректор». Посетители сайта могли осуществить поиск дипломных и курсовых работ по разным специальностям. Там же содержалась таблица стоимости готовых работ, реквизиты для оплаты услуг.По результатам проверки прокуратурой города Владимира в отношении ООО «Проректор» возбуждено административное производство по ч. 1 ст.14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). По результатам его рассмотрения управлением Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области ООО «Проректор» привлечено к административной ответственности, незаконная рекламная информация с сайта организации удалена.