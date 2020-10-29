Во Владимирской области 35-летняя пациентка осталась без куртки из-за “больничного вора”. Женщина пришла в одно из медучреждений области на приём к врачу, оставила верхнюю одежду в

Во Владимирской области 35-летняя пациентка осталась без куртки из-за “больничного вора”. Женщина пришла в одно из медучреждений области на приём к врачу, оставила верхнюю одежду в коридоре, пока сама была в кабинете доктора, а когда вышла – куртки в больничном коридоре не было. Причиненный потерпевшей ущерб превысил 9 тысяч рублей. Женщина обратилась в ОМВД по