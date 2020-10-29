Сегодня в областном Доме Дружбы состоится награждение победителей регионального конкурса «Отцовство – долг и дар».

2Сегодня, 29 октября в областном Доме Дружбы состоится награждение победителей регионального конкурса «Отцовство – долг и дар». В конкурсе приняли участие 20 мужчин из 11 муниципальных образований.Главы семейств боролись за победу в номинациях: «Лучший отец, воспитывающий детей один», «Лучший отец, возглавляющий семейный детский дом или приемную семью», «Лучший многодетный отец» и «Лучший отец – общественный деятель».На торжестве победителям и призёрам конкурса будут вручены дипломы и ценные подарки.