Режим самоизоляции для жителей Владимирской области старше 65-ти лет снова продлен. Ограничения для пожилого населения региона согласно новым изменениям в Указе «О введении режима

Режим самоизоляции для жителей Владимирской области старше 65-ти лет снова продлен. Ограничения для пожилого населения региона согласно новым изменениям в Указе «О введении режима повышенной готовности» продлятся до 15 ноября. В это время всем пенсионерам старше 65-ти лет необходимо находиться дома, а покидать свое жилье можно лишь в исключительных случаях. Чиновники напоминают, что к таким