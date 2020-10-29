В совершении преступления подозревается 29-летний мужчина.

В полицию Камешевского района обратилась 35-летняя местная жительница, которая заявила о хищении имущества в медучреждении. Она пошла на приём к врачу, оставила в коридоре куртку, а когда вернулась её украли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Установлено, что подозреваемый в пропаже куртки – 29-летний местный житель. Куртку вернули владелице.В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «кража с причинением значительного ущерба». Теперь ему грозит реальный срок.