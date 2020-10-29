Ортомолекулярный терапевт Марина Сергиенко порекомендовала россиянам в холодный период употреблять больше авокадо. Этот фрукт содержит много полезных веществ, помогающих в профилактике ..

Ортомолекулярный терапевт Марина Сергиенко порекомендовала россиянам в холодный период употреблять больше авокадо. Этот фрукт содержит много полезных веществ, помогающих в профилактике респираторных заболеваний.В авокадо содержатся витамин Е и омега жиры, а также витамин D, дефицит которого испытывают большинство россиян из-за малого количества солнечного света. Кроме того, в нем есть особые жирные кислоты, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, передает "".