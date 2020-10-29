Представитель Российского научно-медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин заявил, что больше всего риску повторного заражения COVID-19 подвержены врачи, работающие с больными ..

Представитель Российского научно-медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин заявил, что больше всего риску повторного заражения COVID-19 подвержены врачи, работающие с больными коронавирусом пациентами. В их рабочей среде столь высокое содержание частиц вируса, что даже антитела не могут с ними справиться.Кондрахин утверждает, что для этих медиков повторное заражение почти неминуемо, даже если они работают в защитных костюмах или очках. Если между кожей врача и средством защиты есть щель шириной хотя бы в миллиметр – вирус попадёт в организм. По мнению специалиста, исправить ситуацию могут герметические костюмы биозащиты, сообщает