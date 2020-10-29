Вице-Президент Российского Союза пекарей (РСП), заместитель Председателя Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по предпринимательству в АПК Андрей Волков и советник Управляющего АО ..

Вице-Президент Российского Союза пекарей (РСП), заместитель Председателя Комитета Торгово-Промышленной Палаты РФ по предпринимательству в АПК Андрей Волков и советник Управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексея Лялина (исполняет обязанности Президента РСП) Дмитрий Семенов приняли участие в рабочей встрече с первым заместителем Председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиром Плотниковым и депутатом Государственной Думы, координатором федерального проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» Анной Кувычко.На встрече, в частности, обсуждались вопросы совместного участия представителей депутатского корпуса и Российского Союза пекарей в мероприятиях по обеспечению и поддержанию высокого качества хлебобулочной продукции на продовольственном рынке России, внедрению и реализации действенных инструментов поддержки отечественных производителей.- Наш Союз готов, - уверен Андрей Волков, - подключиться к реализации партийных проектов, таких, как «Народный контроль». В свою очередь, мы встретили полное понимание и поддержку в том, чтобы совместными усилиями провести во всех регионах России анализ качества выпускаемой хлебобулочной продукции, готовности производителей таковую выпускать, и проблем, которые этому мешают.- В ближайшее время, - отмечает исполняющий обязанности Президента Российского Союза пекарей Алексей Лялин, - в Союзе произойдут большие перемены. Мы постараемся дойти в регионе до каждого индустриального производителя. Оказать ему необходимую поддержку в том, чтобы выпускаемая хлебобулочная продукция была только высокого качества. Поддержка депутатского корпуса, партии «Единая Россия», конечно, имеет для нас особое значение.