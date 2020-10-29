Она занимает пост руководителя Медицинского информационно-аналитического центра с сегодняшнего дня.

Сегодня Юлия Арсенина первый день работает в должности директора Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Владимирской области. Напомним, что до этого она занимала должность заместителя директора Департамента здравоохранения Владимирской области.МИАЦ занимается формированием единой информационно-аналитической системы здравоохранения Владимирской области. Он организацует сбор, обработку и анализ статистических данных о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения, управляет системой статистического учёта и отчётности в медицинских организациях.