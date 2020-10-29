Сегодня прошло очередное онлайн-заседание Заксобрания. Депутаты обсудили изменения в законе о налоге на имущество и законопроект о приватизации госимущества.

Сегодня прошло очередное онлайн-заседание Заксобрания. Депутаты обсудили изменения в законе о налоге на имущество и законопроект о приватизации госимущества.Для предпринимателей продлили "налоговые каникулы". Льготы предусмотрены для тех, кто либо только открыл своё дело, либо перешёл на упрощённую или патентную систему налогообложения. Нулевая ставка обеспечена занятым в производственной, социальной или научной сферах. Также с 1 января 2021 года отменяется единый налог на временный доход. Изменения коснулись и налога на имущество. Ставка снижена с полутора до одной десятой процента от кадастровой стоимости. Под новую систему налогообложения попадают объекты площадью от 1000 км м до 3000.Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике:- Предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения буду выплачивать налог на имущество, начисляемый с кадастровой стоимости по ставке 0,1%, это близко к нулю - минимальная ставка, надеемся, что это позволит им в 21 году пережить непростую ситуацию и дальше развиваться. Для остальных также предусмотрено снижение налоговой ставки с двух дополутора процентов начисление будет производиться от кадастровой стоимости.Кроме того, депутаты утвердили закон о приватизации госимущества региона. Закон коснётся таких крупных предприятий области, как "Владимирское карьероуправление", "Владимиртеплогаз" и другие. Разрабатывать программу приватизации будет администрация Владимирской области. Затем план предоставят на рассмотрение Законодательному собранию.Дмитрий Рожков, председатель профильного комитета ЗС:- ЗС считает, что данное мероприятие и данное событие, важнейшее для экономики региона с учётом передачи гос предприятий региона в частную собственность, должно проходить публично, открыто и гласно.Это основная суть, которую мы вкладываем в этот закон.