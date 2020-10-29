В пятницу мужчина напал с ножом на людей близ церкви Нотр-Дам во французском городе Ницца. Ему удалось зарезать троих человек, одна из жертв была обезглавлена. Еще несколько людей получили ..

В пятницу мужчина напал с ножом на людей близ церкви Нотр-Дам во французском городе Ницца. Ему удалось зарезать троих человек, одна из жертв была обезглавлена. Еще несколько людей получили ранения.Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что преступник неоднократно произносил "Аллах акбар". Градоначальник подтвердил, что все обстоятельства трагедии указывают на то, что произошедшее было терактом. Нападавший был задержан. Ожидается, что в город вскоре приедет президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает .