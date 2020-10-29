Первый этап благоустройства парка «Добросельский» во Владимире завершен. Работы проводятся по программе "Формирование комфортной городской среды".

Первый этап благоустройства парка «Добросельский» во Владимире завершен. Работы проводятся по программе "Формирование комфортной городской среды".В администрацииВладимира подчеркивают: впервые заза много лет в паркесмонтированы сети водоснабжения , канализация и ливневка. Созданы система освещения,прогулочные аллеи и часть кольцевой велодорожки, построен большой детский городок, организованыклумбы, установлена садовая мебель. Кроме того, в «Добросельском» завершено строительстводог-парка, установлен обогреваемый стационарный туалет. Работы, выполненные подрядной организацией «ДСК «Автобан», сданы и приняты, сообщил на выездном брифинге начальник управления ЖКХ администрации Владимира Алексей Шумник. По его словам, навсе объектыпредусмотрена гарантия. Так, гарантия на покрытие детской площадки составляет 3 года, а, например, на объекты электрификации - 10 лет.Алексей Шумник, начальник управления Жкх г.Владимира:- На след год продолжается второй этап, сейчас готовятся документы на торги, около 62 миллионов рублей.