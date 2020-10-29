Первый этап благоустройства парка «Добросельский» во Владимире завершен. Работы проводятся по программе "Формирование комфортной городской среды".
Первый этап благоустройства парка «Добросельский» во Владимире завершен. Работы проводятся по программе "Формирование комфортной городской среды".
В администрации
Владимира подчеркивают: впервые за
за много лет в парке
смонтированы сети водоснабжения , канализация и ливневка. Созданы система освещения,
прогулочные аллеи и часть кольцевой велодорожки, построен большой детский городок, организованы
клумбы, установлена садовая мебель. Кроме того, в «Добросельском» завершено строительство
дог-парка, установлен обогреваемый стационарный туалет. Работы, выполненные подрядной организацией «ДСК «Автобан», сданы и приняты, сообщил на выездном брифинге начальник управления ЖКХ администрации Владимира Алексей Шумник. По его словам, на
все объекты
предусмотрена гарантия. Так, гарантия на покрытие детской площадки составляет 3 года, а, например, на объекты электрификации - 10 лет.
Алексей Шумник, начальник управления Жкх г.Владимира:
- На след год продолжается второй этап, сейчас готовятся документы на торги, около 62 миллионов рублей.