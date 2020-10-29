Фигурант похитил более 50 000 рублей, якобы, необходимых для похорон супруги, которой у него на самом деле не было.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2, п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).В ходе предварительного следствия установлено, что в августе текущего года фигурант обратился к потерпевшей с просьбой одолжить ему 30 000 рублей, якобы, необходимых для организации похорон супруги, которая погибла. Поверив злоумышленнику, потерпевшая передала ему нужную сумму, полагая, что вскоре деньги будут возвращены.Увидев, где женщина хранит деньги, обвиняемый вернулся к ней в дом и похитил 23 000 рублей. Обнаружив пропажу, пенсионерка обратилась в полицию.Фигурант был установлен и дал признательные показания, пояснив, что всю сумму потратил на личные нужды, а историю с женой он выдумал.В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.