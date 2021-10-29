На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 октября лабораторно подтверждено 319...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 октября лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
71 - во Владимире
32 - в Ковровском районе
31 - в Муромском районе
29 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Суздальском районе
16 - в Юрьев-Польском районе
15 - в Петушинском районе
15 - в Гороховецком районе
14 - в Киржачском районе
14 - в Кольчугинском районе
13 - в Александровском районе
13 - в Собинском районе
11 - в Вязниковском районе
8 - в Селивановском районе
6 - в Меленковском районе
6 — в Радужном
5 - в Камешковском районе
4 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 165 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).