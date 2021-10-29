На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 октября лабораторно подтверждено 319...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 29 октября лабораторно подтверждено 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.71 - во Владимире32 - в Ковровском районе31 - в Муромском районе29 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Суздальском районе16 - в Юрьев-Польском районе15 - в Петушинском районе15 - в Гороховецком районе14 - в Киржачском районе14 - в Кольчугинском районе13 - в Александровском районе13 - в Собинском районе11 - в Вязниковском районе8 - в Селивановском районе6 - в Меленковском районе6 — в Радужном5 - в Камешковском районе4 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 62 165 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).