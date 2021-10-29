Александр Авдеев обсудил с представителями бизнеса Владимирской области вводимые с 30 октября...

Александр Авдеев обсудил с представителями бизнеса Владимирской области вводимые с 30 октября коронавирусные ограничения28 октября в администрации Владимирской области состоялась рабочая встреча врио губернатора Александра Авдеева с представителями владимирского бизнес-сообщества.Основной темой обсуждения стала складывающаяся ситуация в отдельных сферах малого и среднего предпринимательства в условиях введения ограничений, направленных на снижение заболеваемости COVID-19.«Понимаю, что бизнес находится в непростой ситуации уже не первый год, поэтому мы не стали закрывать заведения, ограничились более мягкими в сравнении с другими регионами мерами, которые позволят вам работать. Но необходимо также понимать всю сложность ситуации в наших больницах. Сейчас наращиваются темпы вакцинации, и я надеюсь, что за эти нерабочие дни привитых от ковида станет ещё больше. Мы нашли компромиссное решение для бизнеса, которое позволит обеспечить безопасность наших граждан», − подчеркнул Александр Авдеев.Напомним, с 30 октября во Владимирской области запрещается проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек (массовые мероприятия, в которых участвует до 500 человек, разрешается проводить при наличии у их участников действующих QR-кодов, сертификатов или справок о вакцинации либо отрицательного теста ПЦР), а также досуговых, развлекательных, зрелищных рекламных и иных подобных мероприятий в местах массового посещения граждан. Кроме того, запрещена деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также в период с 23:00 до 06:00 следующего дня ночных клубов и дискотек, сообщает пресс-служба областной администрации.С 30 октября предприятия общественного питания во Владимирской области могут принимать посетителей с 06:00 до 23:00 (в другое время возможно обслуживание навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставка заказов). При этом может быть заполнено не более 50 процентов мест от максимально возможного. Обязательное условие − наличие у посетителей действующих QR-кодов, сертификатов или справок о проведении вакцинации от коронавируса или перенесённом в последние 6 месяцев COVID-19 либо отрицательного теста ПЦР. Это же условие действует при посещении гражданами:− салонов красоты, косметических, массажных и СПА салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и тому подобное;− театров, кинотеатров и концертных залов, при заполняемости их не более чем на 50 процентов от максимально возможного;− массовых физкультурных и спортивных мероприятий.