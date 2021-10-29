Губернатор обсудил с бизнесом вводимые меры.

Александр Авдеев обсудил с представителями торговых и детских развлекательных центров, киноиндустрии, сферы гостеприимства, а также ресторанного бизнеса«Понимаю, что бизнес находится в непростой ситуации, поэтому мы не стали закрывать заведения, а ограничились более мягкими в сравнении с другими субъектами РФ мерами», − подчеркнул врио губернатора.Напомним, с 30 октября во Владимирской области запрещается проведение всех массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек. При этом участники должны иметь справку об отсутствии ковида. Под запрет попали досуговые, развлекательные, зрелищные рекламные и другие события, проводимые в общественных местах. Кроме того, запрещена работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров, а также в период с 23:00 до 06:00 ночных клубов и дискотек.«Общепиту можно работать навынос. Заполняемость заведений не должна превышать 50%. Обязательное условие − наличие у клиентов , сертификатов вакцинации, справок о перенесённом в последние полгода ковиде или отрицательного теста ПЦР», - подчеркнули в Белом доме.Под эти же условия подпадают салоны красоты, солярии, бани, сауны, фитнес-клубы, бассейны, театры, кино, концертные залы, спортивные события.Отмечается, что на встрече присутствовали бизнес-омбудсмен Алла Матюшкина, председатель областного отделения «Опора России» Александр Захаров.