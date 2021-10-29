Исторические романы позволяют перенестись в другие эпохи — от далёкой Римской империи до США, охваченных великой депрессией. А это здорово отвлекает от пандемийных треволнений. Начните ..

Исторические романы позволяют перенестись в другие эпохи — от далёкой Римской империи до США, охваченных великой депрессией. А это здорово отвлекает от пандемийных треволнений. Начните читать нашу подборку из восьми романов, пока сидите дома, и вы почувствуете атмосферу того времени и посмотрите на далёкие события глазами очевидцев. Все эти книги можно найти в МТС Библиотеке и читать прямо со смартфона.1. Джеймс Клавелл «Сёгун»Роман повествует о судьбе английского морского штурмана Джона Блэкторна, который в 1600 году в составе команды голландского корабля приплывает к берегам Японии. Чудом избежав смерти, Блэкторн пытается свыкнуться с чужой и непонятной для него культурой, становится правой рукой одного из военных феодалов и встречает любовь. У персонажа книги был реальный исторический прототип — английский моряк Уильям Адамс. Прожив в Японии 20 лет, он завёл там семью и больше не возвращался на родину. В романе подробно описываются исторические и политические события в Японии XVI века. В 1980 году по книге был снят одноимённый мини-сериал.2. Александр Дюма «Граф Монте-Кристо»Приключенческий роман, ставший классикой французской литературы. В основе сюжета — история жизни Эдмона Дантеса, графа Монте-Кристо, которого по ложному доносу обвинили в преступлении и заточили в замок Иф. Спустя 14 лет он сбежал и вернулся в родной город, чтобы отомстить. История о добре и зле, любви и предательстве, мести и покаянии с годами не теряет своей популярности. Кроме того, Дюма удалось мастерски воссоздать дух Франции той эпохи. Книга стала сенсацией и принесла автору огромную популярность. Роман стал основой множества экранизаций и театральных постановок.3. Генрик Сенкевич «Камо Грядеши»«Камо Грядеши» (лат. Quo vadis — «Куда идёшь») принёс своему создателю мировую славу. Действие романа развивается в Римской империи в 64–68 годов, во время правления императора Нерона и массовых гонений христиан. При написании романа Сенкевич вдохновлялся произведениями античных авторов, опирался на труды историков и подлинные документы. Ему удалось воссоздать картину Рима с большой исторической достоверностью, в том числе знаменитый римский пожар, смерть апостолов Петра и Павла, трагическую судьбу автора «Сатирикона» Гая Петрония Арбитра. В романе гармонично сплетается и борьба мировоззрений, и любовная линия, и аллюзии на мифологические сюжеты. «Камо Грядеши» переведён более чем на 50 языков и многократно экранизирован.4. Виктор Гюго «Отверженные»Роман-эпопея французского классика Виктора Гюго признан одним из величайших романов XIX столетия. Главный герой — бывший каторжник Жан Вальжан, осуждённый на 20 лет за кражу хлеба для своей голодающей семьи. Автор показывает его нелёгкий жизненный путь на фоне актуальных событий, происходивших во Франции с 1815 до 1832 год. В книге описаны противостояние полиции и криминального мира, разногласия политических партий, революция и оппозиция. Перед читателем проходит калейдоскоп лиц из разных слоёв французского общества.5. Алексей Иванов «Тобол»Исторический роман, посвящённый эпохе великих реформ Петра Первого. Автор обращается к событиям, которые происходили в Сибири в начале XVIII века. Жители взбунтовались против идеи Петра I «перекроить» Российскую империю по лекалам европейской державы. Роман получился масштабным и, по словам рецензентов, «густонаселённым». В книге много переплетающихся сюжетных линий, а реальные исторические личности действуют вместе с вымышленными персонажами. Многие, включая самого автора, сравнивают «Тобол» с бестселлером Джорджа Р. Р. Мартина «Игра престолов».6. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»Действие романа начинается зимой 1930 года, когда солдаты врываются в дом главной героини Зулейхи. Её мужа, зажиточного кулака, убивают, а вдову, вместе с сотнями других переселенцев, отправляют в Сибирь. Это история о людях, которым пришлось пройти через суровые испытания, вечный голод и страх смерти, каждый день отстаивая право на жизнь. В основу сюжета легли реальные воспоминания многих раскулаченных и переселённых людей. Роман удостоен множества премий, среди которых «Премия Читателя» (2017 год), «Книга года» (2015 год), «Большая книга» (2015 год).7. Борис Пастернак «Доктор Живаго»Роман стал вершиной творчества Бориса Пастернака. Это история жизни русского интеллигента, врача и поэта Юрия Живаго. Автор описывает его биографию через призму событий тех лет: действие романа охватывает первые тридцать лет XX века до начала Великой Отечественной войны. Сам Пастернак писал о книге так: «Я хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое». Нобелевская премия, присуждённая Пастернаку за роман, вызвала травлю писателя и обвинения в предательстве, но вместе с тем поспособствовала мировой славе «Доктора Живаго».8. Джон Стейнбек «Гроздья гнева»Роман, повествующий о тяжёлой жизни сезонных рабочих в Калифорнии во времена Великой депрессии. Недавно вернувшийся из тюрьмы Том Джоад вынужден скитаться с семьёй от лагеря к лагерю в поисках работы и пропитания. Стейнбек лично бывал в лагерях сезонных рабочих и проезжал на автомашине по их пути из Оклахомы в Калифорнию. То, что он увидел, одновременно и поразило его, и побудило написать об этом книгу. Роман удостоен Пулитцеровской премии в номинации «За художественную книгу», а сам автор был награждён Нобелевской премией по литературе.