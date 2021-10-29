Указ об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев. О том, что такие нерабочие дни нужны ранее говорил Президент Владимир Путин. Данная мера должна замедлить рост

Указ об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев. О том, что такие нерабочие дни нужны ранее говорил Президент Владимир Путин. Данная мера должна замедлить рост заболеваемости коронавирусом по всей стране. На этот период – с 30 октября по 7 ноября – во Владимирской области вводятся новые антиковидные ограничения: запрещаются массовые мероприятия с количеством участников