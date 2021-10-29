Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания меняет своё название на Meta.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил 28 октября на онлайн-презентации Oculus Connect 2021, что компания сменит название на Meta — от метавселенной.Наш бренд тесно связан с соцсетью Facebook, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta, — сказал он.В рамках презентации Цукерберг также представил новый логотип соцсети — синюю ленту Мебиуса, которая является одной из наиболее известных в математике поверхностей.В понимании главы Facebook, метавселенная будет представлять собой виртуальный мир, в котором люди будут жить, а ее ключевая цель — помогать общаться, пишет Газета.Ru.Вместе с тем Цукерберг заявил, что Facebook не станет менять названия принадлежащих ей соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Однако он подчеркнул, что все продукты, принадлежащие компании, отныне объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную.Решение переименовать соцсеть высмеяли многие пользователи. Некоторые юзеры отметили сходство между новым символом Facebook и логотипом вымышленной компании из американского сериала Офис. Так, неудачливая компания по продаже бумаги, чтобы оживить деятельность, презентовала собственную систему Dunder Mifflin Infinity с логотипом в виде ленты Мебиуса и девизом бесконечная бумага в безбумажном мире.