29 октября 2021 года православные верующие вспоминают святого мученика Лонгина Сотника, который считается покровителем охотников.

29 октября 2021 года православные верующие вспоминают святого мученика Лонгина Сотника, который считается покровителем охотников.В этот церковный праздник 29 октября в народе принято умываться чистой ключевой водой, а также гулять под солнечными лучами, купаться или париться в бане вечером.ИСТОРИЯСвященномученик Лонгин был сотником в римской армии и был участником страшных событий распятия Иисуса Христа. Когда Лонгин Сотник ткнул мечом в Спасителя, его глаза окропила кровь.После этого Лонгин уверовал в Христа и принял христианство, за что его потом пытали и жестоко казнили языческие стражники.ТРАДИЦИИСвятой мученик Лонгин Сотник в народе слыл защитником от глазных недугов. Если человек страдал слепотой или терял зрение, он с утра умывался ключевой водой и читал молитву Лонгину.На Руси Лонгина Сотника называли покровителем семей и защитником от нечистого духа. 29 октября православные верующие вспоминают о нем и молятся об избавлении от всяческих недугов и обретении гармонии в семье.Охотники в этот православный праздник шли в лес, так как Лонгин благоволил им. Люди верили, что Лонгин давал им острое зрение и ловкость, чтобы поймать добычу.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДАНельзя оставлять двери и ворота открытыми. В них могут войти нечистые силы и натворить бед.Нельзя долго стоять возле открытого окна, дверей или ворот по той же причине.В церковный праздник Лонгина Сотника нельзя быть грязным и неопрятным. Рано утром надо умыться ключевой водой и привести себя в порядок. Лучше вечером принять ванну или сходить в баню.Нельзя горевать и грустить.Нельзя злиться на ближних.Нельзя напрягать зрение и делать соответствующую работу, в том числе шитье.Нельзя сидеть дома. Обязательно отправляйтесь гулять на солнце, так как оно в этот день наделено исцеляющими свойствами.