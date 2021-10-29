29 октября 2021 года православные верующие вспоминают святого мученика Лонгина Сотника, который считается покровителем охотников.
29 октября 2021 года православные верующие вспоминают святого мученика Лонгина Сотника, который считается покровителем охотников.
В этот церковный праздник 29 октября в народе принято умываться чистой ключевой водой, а также гулять под солнечными лучами, купаться или париться в бане вечером.
ИСТОРИЯ
Священномученик Лонгин был сотником в римской армии и был участником страшных событий распятия Иисуса Христа. Когда Лонгин Сотник ткнул мечом в Спасителя, его глаза окропила кровь.
После этого Лонгин уверовал в Христа и принял христианство, за что его потом пытали и жестоко казнили языческие стражники.
ТРАДИЦИИ
Святой мученик Лонгин Сотник в народе слыл защитником от глазных недугов. Если человек страдал слепотой или терял зрение, он с утра умывался ключевой водой и читал молитву Лонгину.
На Руси Лонгина Сотника называли покровителем семей и защитником от нечистого духа. 29 октября православные верующие вспоминают о нем и молятся об избавлении от всяческих недугов и обретении гармонии в семье.
Охотники в этот православный праздник шли в лес, так как Лонгин благоволил им. Люди верили, что Лонгин давал им острое зрение и ловкость, чтобы поймать добычу.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
Нельзя оставлять двери и ворота открытыми. В них могут войти нечистые силы и натворить бед.
Нельзя долго стоять возле открытого окна, дверей или ворот по той же причине.
В церковный праздник Лонгина Сотника нельзя быть грязным и неопрятным. Рано утром надо умыться ключевой водой и привести себя в порядок. Лучше вечером принять ванну или сходить в баню.
Нельзя горевать и грустить.
Нельзя злиться на ближних.
Нельзя напрягать зрение и делать соответствующую работу, в том числе шитье.
Нельзя сидеть дома. Обязательно отправляйтесь гулять на солнце, так как оно в этот день наделено исцеляющими свойствами.